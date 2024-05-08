Toyota'de dev kar açıklaması. İşte şirketin o kârının iki nedeni

Toyota tüm zamanların rekorunu kıran otomobil satışı ve kâr açıklaması. Şirket martta sona eren mali yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Japon otomobil firması gelirleri geçen yıla göre 21,4 artırarak, 45 trilyon yene ulaştı. Bu rakam Toyota'nın tüm tamanlarının en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

DEV KÂRIN İKİ NEDENİ

Otomobil firmasından yapılan açıklamada bu kadar yüksek kârın nedeni dolara karşı zayıf yen ve artan hibrit otomobil talebi. Açıklamada, şirketin net kârı geçen yılki mali döneme göre iki kat arttı. Kâr miktarı 4,94 trilyon yene ulaştı. Bu rakamın dolar karşılığı ise 31,9 Milyar dolar.

Toyota'nın duyurduğu rakamlara göre şirket Kuzey Amerika ve Avrupa'daki hibrit araçlardaki talep sayesinde rekor satış oranına ulaştı. 10,3 milyon araç satışı gerçekleşti.

Şirketin küresel satışları, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki hibrit araçlara güçlü talep sayesinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10,3 milyon adede ulaştı.

Toyota, Mart 2025’te bitecek malı yıl için daha ölçülü bir görünüm sunarak, elektrikli ve hidrojenli otomobiller gibi “büyüme alanlarına” ve “insan sermayesine” yapılan yatırımlar nedeniyle karının yüzde 27,8 düşeceğini tahmin etti.