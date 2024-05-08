Yazlık kıyafetlerini dolaptan çıkaranlara üzücü haber! Bir anda düşecek 4 gün sürecek

Kaynak: ANKA
Yazlık kıyafetlerini dolaptan çıkaranlara üzücü haber! Bir anda düşecek 4 gün sürecek
MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini, vatandaşların abi sıcaklık düşüşü ve sağanak yağış sonrasında sel riskine karşın zaman ve yer göstererek uyarıda bulundu.

MGM uzmanlarından Abdullah Macit, yurt genelinde hava sıcaklıklarının şu an için mevsim normallerinde gittiğini fakat bu sıcaklıkların ani bir düşüş ile mevsim normallerinin altına ineceğini belirterek şunları söyledi:

Özellikle sıcaklıkta ani bir düşüş var. Hafta sonu da bunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, ani sıcaklık düşüşüne ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olsunlar"

4 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Macit yaptıkları son değerlendirmelerde 4 güne dikkat çekti. Çarşamba ve Perşembe günü doğu ve kuzeybatı kesimlerinden giren soğuk hava dalgasının yurdu etkisi altına alacağını aktaran Macit; Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yurdun tamamında aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak şekilde yağmur riskine dikkat çekerek Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerini sel baskınlarına karşın şu sözler ile uyardı:

"Yaptığımız son değerlendirmelere göre, çarşamba günü yurdun doğu kesimlerinde beklediğimiz yağışlara ilave olarak perşembe günü kuzeybatı kesimlerden yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde başlayacak yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamında aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz.

Perşembe günü için kuvvetli yağışı yok ancak cuma günü özellikle güneybatı kesimlerde, cumartesi de iç kesimlerde yerel kuvvetli yağışlar olacak. Vatandaşlarımızın özellikle sel su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarındaydı. Hafta sonu da azalıyor. Özellikle kuzey, içi ve doğu kesimlerde. Mevsim normallerinin altına düşmesini ve hafta başında da mevsim normallerinin altında devam etmesini bekliyoruz.

İSTANBUL ANKARA İZMİR’E DİKKAT

İstanbul’da Perşembe günü yağışın olmadığını fakat Cuma ve Cumartesi yer yer orta kuvvette sağanak, Ankara’da Perşembe Cuma ve Cumartesi günü iç kesimlerde gök gürültülü yağışların geleceği bildirilirken İzmir’de de hafta sonu sıcaklıkların düşeceği kaydedildi.

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