Toz bulutu Adıyaman’ı esir aldı

Adıyaman'ı sabahın erken saatlerinden itibaren toz bulutu kapladı. Kentin üzerinde yoğunlaşan toz bulutu, görüş mesafesini azalttı.

Toz bulutu kentin gri ve sarı renge bürünmesine neden oldu. Toz bulutunun, başta astım hastaları olmak üzere tüm insanların sağlığını olumsuz etkilediği ifade edildi.

TOZ BULUTU

Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat edebiliyorken, toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çöküyor. Küçük olanlar ise binlerce kilometre yol alabiliyor.