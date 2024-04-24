Toz bulutu Adıyaman’ı esir aldı

Kaynak: İHA
Toz bulutu Adıyaman’ı esir aldı
Adıyaman’da sabah saatlerinden itibaren görülen toz bulutu kenti esir alırken, bazı vatandaşların sağlığını olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ı sabahın erken saatlerinden itibaren toz bulutu kapladı. Kentin üzerinde yoğunlaşan toz bulutu, görüş mesafesini azalttı.

Toz bulutu kentin gri ve sarı renge bürünmesine neden oldu. Toz bulutunun, başta astım hastaları olmak üzere tüm insanların sağlığını olumsuz etkilediği ifade edildi.

TOZ BULUTU

Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat edebiliyorken, toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çöküyor. Küçük olanlar ise binlerce kilometre yol alabiliyor.

aw189418-01.jpg

aw189418-02.jpg

Son Haberler
Eşine kızdı arabasını yaktı Gündem
Eşine kızdı arabasını yaktı
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu Dünya
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor Sağlık
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı Gündem
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Manchester United double yaptı Spor
Manchester United double yaptı
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret Spor
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret