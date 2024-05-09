Toz fırtınası Türkiye ye geliyor. Bu illerde yaşayanlar dikkat tarih verildi

Kaynak: AA
Toz fırtınası Türkiye ye geliyor. Bu illerde yaşayanlar dikkat tarih verildi
Türkiye genelinde akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika ve Suriye'den gelecek toz taşımının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günüde Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı belirtilen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren şehri terk edeceği ifade edildi.

Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta derece, Güneydoğu Anadolu'da çok kuvvetli diğer bölgelerde hafif, ve yer yer orta kuvvette olacağı ifade edildi.

Yetkililer vatandaşları görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinden azalma, yağış esnasında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması için uyardı.

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YURDUN BATI KESİMİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı kesimler için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin açıkladığı verilere göre, şehrin batısında yarın sabah saatlerinden sonra etkili olması beklenen rüzgarın Kırklareli, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey bölgelerinde kuzey ve kuzeydoğudan çok kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına, Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla bölgelerinde güney ve güneydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege bölgesinde cumartesi öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade ediliyor.

Uzmanlar vatandaşları uyararak, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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