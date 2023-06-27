İran'da toz fırtınası: 764 kişiyi hastanelik oldu

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son 4 günde hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e ulaştı.

İran'da toz fırtınası: 764 kişiyi hastanelik oldu

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son dört günde 764 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Hastanelere kaldırılan 649 kişinin taburcu edildiğini kaydeden Mohibbi, 115 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini aktardı.

Mohibbi, pazar günü yaptığı açıklamada toz nedeniyle 330 kişinin hastaneye kaldırıldığını bunlardan 57’nin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

HASTALIĞI BULUNAN KİŞİLERİN DIŞARI ÇIKMAMALARI İSTENMİŞTİ

Sistan-Beluçistan Meteorolojik Tahmin ve Uyarı Merkezi Başkanı Ali Mollaşahi de aynı günkü açıklamasında, eyaletin kuzey bölgelerindeki toz fırtınasının pazartesi gününe kadar devam edeceğini, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Mollaşahi, havadaki tozun fazlalığı nedeniyle özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmaması gerektiğine ilişkin uyarı yapmıştı. (AA)

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
İşte Fenerbahçe'nin Zaha'ya yaptığı teklif Spor
İşte Fenerbahçe'nin Zaha'ya yaptığı teklif
Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar Polonya'da altın madalya kazandı Spor
Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar Polonya'da altın madalya kazandı
Polisten kaçan alkollü TIR sürücüsü kendini araca kilitledi Yaşam
Polisten kaçan alkollü TIR sürücüsü kendini araca kilitledi
Putin, Wagner askerlerine 2 seçenek sundu. Rus ordusu ya da Belarus Dünya
Putin, Wagner askerlerine 2 seçenek sundu. Rus ordusu ya da Belarus
Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti Yaşam
Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Tarihi çarşıda tepki çeken görüntüler: Bağımlı oteli gibi Güncel
Tarihi çarşıda tepki çeken görüntüler: Bağımlı oteli gibi