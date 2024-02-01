TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır'da kamulaştırma kararı

Kaynak: AA
TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır'da kamulaştırma kararı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Tekirdağ ve Diyarbakır'daki 4 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

TPAO'dan dört saha hakkında kamulaştırma kararı geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü MAPEG'in kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

TPAO'nun başvurusu sonrasında MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmadığı belirtildi. Bunun üzerine MAPEG acele el koyma kararı aldı. Buna göre Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerindeki arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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