TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'ta 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO, Şırnak ilinde 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan ve uzatım süresi 8 Şubat 2023 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.

Söz konusu petrol arama ruhsatının 8 Şubat 2025'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.