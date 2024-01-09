TPAO'ya 14 ilde 18 petrol arama ruhsatı

Kaynak: AA
TPAO'ya 14 ilde 18 petrol arama ruhsatı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO'ya14 şehirde 18 saha için 5 yıl boyunca petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda TPAO'ya petrol arama ruhsatı. Bakanlığın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkındaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı yürürlüğe girildi.

Bakanlığı Petrol arama ruhsatlarıyla ilgili kararına göre, TPAO ruhsat verilen şehirler Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis oldu. TPAO'nun ruhsat aldığı petrol arama noktaları 18 bölge olarak kayıtlara geçti.

Resmi Gazete'ye yayımlanan kararda ayrıca, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında da kamulaştırmaya gitti.

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