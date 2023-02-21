Trabzon Adliyesi’nde görevli kâtip tarafı olduğu dava dosyasındaki belgelere müdahale ettiği iddia edildi

Trabzon Adliyesi’nde kâtip olarak görev yapan H.D.’nin, hakkında açılan bir davanın dosyasına müdahale ettiği ileri sürüldü. H.D.’nin; davanın diğer tarafı olan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Derneği adına e-imzalı olarak dosyaya eklenen cevap dilekçesi üzerine notlar aldığı, satırları çizerek bazı belirteçler koyduğu iddia edildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, kâtip H.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, H.D.’nin; “Güveni kötüye kullandığı”, “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği”, “özel belgede sahtecilik yaptığı” ileri sürüldü. Dilekçede, kâtibin görevinden uzaklaştırılması da talep edildi. Dilekçede, şu iddialar ileri sürüldü:

“Şüphelinin bu şekilde dava dosyasına müdahalede bulunabilmesi mesleğinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak gerçekleşmiştir. Zira şüpheli bir başka mahkemede kâtip olarak görev yaptığı için, dosya incelediği kalemde söz konusu suça yönelik eylemlerde bulunmayacağı yönünde güven duyulduğu açıktır. Bu sebeple de güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir.”