Trabzon Belediyesi'nden Ali Koç'a yanıt: Ona itibar etmeyin

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon Belediyesi'nden Ali Koç'a yanıt: Ona itibar etmeyin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ceza aldığına yönelik yaptığı açıklama yalanlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında ceza işlemi başlatıldığına dair yaptığı açıklamaya yalanlama geldi.

metin-genc.jpg

"AÇILMIŞ BİR DAVA YOK"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ahmet Metin Genç hakkında servis edilen ‘6222 Sayılı Kanun kapsamında ceza aldı’ haberleri asılsızdır. Başkanımız hakkında açılmış bir dava yoktur, dolayısıyla verilmiş bir karar da mevcut değidir. Kendi iç hesaplaşmaları üzerinden şehrimizi, belediyemizi ve başkanımızı gündeme getirmeye çalışanlara itibar etmeyiniz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemle rica olunur." denildi.

Son Haberler
Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın ismini kullandılar!
Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın ismini kullandılar!
Farkında olmadan paranızı kaybedebilirsiniz! Kredi kartı kullananlara şok uyarı
Farkında olmadan paranızı kaybedebilirsiniz! Kredi kartı kullananlara şok uyarı
İbrahim Üzülmez 1. Lig ekibinin başına geçti
İbrahim Üzülmez 1. Lig ekibinin başına geçti
Volkan Demirel’den Tedesco yorumu: “İsteyen adama Allah verir”
Volkan Demirel’den Tedesco yorumu: “İsteyen adama Allah verir”
Trabzon Belediyesi'nden Ali Koç'a yanıt: Ona itibar etmeyin
Trabzon Belediyesi'nden Ali Koç'a yanıt: Ona itibar etmeyin