Trabzon hakeme isyan etti Abdullah Avcı tam tersi özür diledi

Turgay Beşyıldız
Trabzon hakeme isyan etti Abdullah Avcı tam tersi özür diledi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçının ardından Bordo Mavililerin hedef tahtasına koyduğu hakem Burak Şeker'den özür diledi.

Abdullah Avcı, "Beşiktaş maçından sonra oyun kalitemiz yükseldi ama sonuç gelmiyordu. 4 maç kazandık, 1 tane kupa ve bu maçlarda gol yemedik. Bu maçta da 2-0 önde girebilirdik. İlk yarıda keyifli bir oyun sergiledik. Opsiyonlarımızı iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda da pozisyonlarımız oldu. Kazanmak geçiş döneminde çok kıymetli. Gelecek sezonun planlarını daha iyi yapabilmek için kazanmak çok önemli. Afrika Kupası'ndan dönen oyuncular da fiziksel olarak daha iyi olduklarında çok daha iyi olacaklar." diye konuştu.

"HAKEMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Avcı, "Umut'a teşekkürlerimi iletiyorum. Ona verdiğimiz şansı iyi değerlendiriyor. İyi bir profesyonel olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum. İyi bir takıma karşı kazandık. Hakeme iki pozisyonda itiraz ettim. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem doğru karar verdi. Buradan özür dilerim." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Taraftarımıza ve buraya gelenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Çarşamba günü kupa maçında desteklerini bekliyoruz. Tribünleri dolduracaklarına güveniyorum. Fernandez'i bugün dinlendirdik. Berat'ın biraz problemi vardı ama 2. golü atamadığımız için onu dinlendiremedik. Şu anda Fernandez dışında sakatımız yok diyebiliriz. Orsic de Mart ayında bizimle olacak." şeklinde konuştu.

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