Trabzon 'Kupa'ya kilitlendi. Avcı'nın yüzü gülüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzon 'Kupa'ya kilitlendi. Avcı'nın yüzü gülüyor
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular teknik ısınma gerçekleştirdi.

5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.
Oyuncularının hırslı ve istekli görüntüsü teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.

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