Trabzon, neyi sorgulamalı?

Geçen yılın sonuna doğru İstanbul’da oynanan maçı 3-2 kazanan Trabzonspor’un başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Yönetimi'ne kendilerini çok iyi konuk ettikleri için teşekkür etmişti. Kendilerinin de Trabzon'da Fenerbahçe Yönetimi'ni en iyi şekilde konuk edeceklerini belirten Doğan, "Bu durum bizim için çok önemli ve değerliydi." ifadelerini kullanmıştı.

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Trabzon’da oynanan maç öncesinde Fenerbahçeli yöneticileri konuk etmekte bir sorun çıkmadı ama bu defa Fenerbahçe 3-2 kazandı. Maç sırasında su şişesi tarlasına dönüşen sahaya, zaman zaman duman çıkaran patlayıcılar da atıldı. Maçtan sonra tıpkı İstanbul’daki maçta Trabzonsporlu futbolcuların yaptığı gibi Fenerbahçeli futbolcular da saha ortasında kutlama yaptı. Yalnız Oosterwolde, seyircilere el kol hareketi yaptıktan sonra yüzü gözü sarılmış bir kişi sahaya atlayıp Fenerbahçeli futbolculara saldırdı, başka bir kişi korner bayrağının direğini söküp mızrak gibi kullanarak saldırıya geçti. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz, Fenerbahçe’nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat’a arkadan yumruk attı! Başka bir kişi, kaleci Livakovic’e yumruk attı. Bu kargaşada savunmaya geçen Fenerbahçeli Samuel Osayi bir saldırganı tek darbeyle devirdikten sonra altına alıp yumrukladı. Batshuayi de bir saldırganı tekmeyle devirdi. Bu arada Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korumak için elinden geleni yaptı...

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Bu çirkin olayların yaşanacağı aslında Fenerbahçe-Pendikspor maçında anlaşılmıştı. Pendiksporlu futbolcular, attıkları güzel golden sonra devamlı faul yaparak futbol oynanmasını engelledi. Maksat Fenerbahçe’ye gol attırmamaktı. Düzgün futbol oynansa Fenerbahçe golü daha erken bulabilirdi ama Mert Hakan Yandaş, attığı golden sonra Pendikspor kulübesine yönelik çirkin hareketiyle gerginliği büyüttü. Maçın sonuna doğru, Pendikspor’un direnci kırıldı ve Fenerbahçe üç gol daha atarak maçı farklı kazandı.

Trabzonspor ise Fenerbahçe ile başa baş oynadı; 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-2’ye getirdi ama Fenerbahçe bir gol daha atarak rövanşı almış oldu. Tabii burada gol öncesi yapılan faulün tartışmasını yapacak değilim ama maçın orta hakeminin kısa bir süre önce sahada saldırıya uğramış Halil Umut Meler olması, federasyonun hatasıydı. Başka bir hakem olsaydı, bu gerginlikte maçı oynatmazdı... Sahaya girenler taraftar değil, önceden planlanmış bir saldırı için kullanılan provokatörler olabilir! Birinin yüzünün kapalı olması ve daha önce tribünde elinde kesici bir aletle seyircileri galeyana getirmeye çalışması da bu şüpheyi doğruluyor ama ya diğer saldırganlar neydi? Maçtan sonra “Trabzon’dan çıkış yok, bütün taraftarlar havaalanı kavşağına” diye çağrı yapan kişi neydi? Bu kişiler yakalandı ama bunun bir kıymeti yok; olan oldu...

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Bu görüntü, Trabzon’a hiç yakışmadı. Trabzonspor’un, şampiyonluk yarışını sürdüren iki takımdan birine ne pahasına olursa olsun kaybettirmek gibi bir mecburiyeti yoktur. “Gel de aynı hareketi Trabzon’da yap bakalım neler oluyor” mesajından zaten neler olacağı belliydi... Çıkar futbolunu oynarsın, yenersin veya yenilirsin... Daha ötesi yok... Şampiyon olduğu sene kutlamalarla bütün dünyaya örnek gösterilen bir şehrin ilkel yaratıklarla rezil edilmesi haksızlık değil mi?

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Trabzonsporluların, futboldan biraz başlarını kaldırıp “Şehirde neler oluyor, Trabzon’da Arap tapuları ne seviyededir, kaç yabancı şirkete maden arama ruhsatı verilip şehir pay edilmiştir, yaylalar kimlere peşkeş çekilmiştir?” gibi soruların cevabını araması gerekir...

Yine Trabzonsporluların, Ankara’dan gelen bir talimatla, “Ekümenik Patrik” yazılı bir Trabzonspor forması hazırlanarak, Patrik Bartholomeos’a hediye edilmesini sorgulaması gerekir...

Trabzonsporluların, Başakşehir şampiyon olsun diye içeriden sabote edildiği dönemin de hesabını sorması gerekir...

Trabzonluların veya bütün vatandaşların sadece Trabzon’un değil, Türkiye’nin tapusunun değiştirilmesine karşı da artık “dur” demesi gerekir...

Tıpkı futbol taraftarlığı gibi siyasi taraftarlık da gerçeklerin görülmesini engellemesin artık...