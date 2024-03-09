Trabzon Oda Tiyatrosu'ndan 'Tuzak' full salonlara oynadı

Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Sanat İyileştirir" projesi çerçevesinde, "Tuzak" adlı tiyatro oyununun prömiyeri için hazırlıklarını tamamlayıp, sahne aldıktan sonra, kapalı gişe oynamaya başladı.

Söz konusu oyun, ilk olarak geçtiğimiz 4 Mart Pazartesi günü, saat 20.00'de Trabzon Devlet Tiyatrosu - Haluk Ongan Sahnesi'nde sergilendi. Bu tek perde 70 dakikalık gençlik oyunu, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenirken, Proje Koordinatörü Mahir Elvan'ın kontrolünde yürütülen oyunda, Deniz Elvan tarafından kaleme alınan senaryo; Nuri Nalbantoğlu tarafından yönetiliyor.

Işık tasarımını Adem Öztürk, dekor tasarımını Barış Çolak ve müziği Doğu Marin üstlenirken, dramaturg Ziya Kibar ve reji asistanları Elif Aktürk ile Cenk Çuvalcıoğlu da projeye katkı sağlayanlar isimler olarak yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda ise Murat Aşan, A.Songül Nadir, Muhammet Aymaz, Ogün Kılıç, Zeynep Cansever, Sinan Yolcu, Emrah Can Aydın ve Cenk Çuvalcıoğlu rol alırken, oyunun gösterimleri 5 Mart Salı Haluk Ongan Sahnesi'nde, 7 Mart Perşembe günü de, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde devam etti.

Şu ana kadar 3 kez sahnelenen oyun full salonlara oynarken, ‘’ Tuzak’’ önümüzdeki mayıs ayı içerisinde iki kez daha sahne alacak.