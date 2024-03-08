İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir atasözünün anlamı nedir?

İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanlar ve hayvanlar gibi, sıkıntıların ve hastalıklarında bir ömrü bulunmaktadır.

Bir sıkıntının kişiden uzaklaşacaksa, bunu sağlayacak unsurlar hemen yanı başında belirmektedir.

Allah, kötü bir durumun son bulmasını dilemişse, bunu yapacak kimseyi Allah ayağına gönderecektir.

İYİ OLACAK HASTANIN HEKİM AYAĞINA GELİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çok sıkışmıştık da hızır gibi yetiştin valla boşuna dememişler iyi olacak hastanın hekim ayağına gelir diye..."