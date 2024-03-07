Tavşan Deliğine İnmek sergisi, 7 Mart’tan itibaren Müze Gazhane Otopark -2’de

Kaynak: Haber Merkezi
Tavşan Deliğine İnmek sergisi, 7 Mart’tan itibaren Müze Gazhane Otopark -2’de
28 genç sanatçının eserlerinin yer aldığı Tavşan Deliğine İnmek sergisi, 7 Mart itibarıyla Müze Gazhane Otopark -2’de fotoğraf severleri bekliyor.

İBB Kültür AŞ ve NOKS Art Space’in iş birliğiyle düzenlenen sergi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü öğrencilerinden seçilmiş 28 genç sanatçının sanat kariyerlerinde de bu derinliklere inmeleri için bir platform sağlıyor.

whatsapp-image-2024-03-07-at-17-12-38-1.jpeg

Müze Gazhane’nin -2 otopark katında gerçekleştirilen “Tavşan Deliğine İnmek” sergisi, yalnızca mekânın fiziksel sınırlarına değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal katmanlarına da çağrıda bulunuyor. Sergi, izleyicilere, sanatın geleneksel sınırlarını aşarak, düşlerin ve gerçekliğin kesişim noktasında bir yolculuğa çıkma fırsatı sunuyor.

whatsapp-image-2024-03-07-at-17-12-37-1.jpeg

Down The Rabbit Hole / Tavşan Deliğine İnmek sergisi, fotoğraf sanatını alternatif mekânlara taşımayı amaçlıyor ve izleyicileri sadece fotoğrafın derinliklerine değil, serginin gerçekleştiği yerin özgün atmosferine de davet ediyor. Müze Gazhane’nin -2 katındaki otopark alanının gri renkli beton duvarları, sarı park çizgileri ve duvarlara konumlandırılmış kırmızı renkli aydınlatmaları ile gizemli bir atmosfer yaratan fotoğraflar izleyiciye geleneksel bir fotoğraf sergisinden farklı bir deneyim sunuyor. Müzikal bir kompozisyonun parçası haline gelen fotoğraflar, bir yandan yeraltının enerjisini ve hikâyesini anlatırken mekânın kendisi de birer anlatı öğesi haline gelerek izleyiciyi serüvenin içine çekiyor.

whatsapp-image-2024-03-07-at-17-12-38.jpeg

Sanatçılar:

Berk İşeri - Dilara Tan – Dorottya Harsy – Ebrar Kılınç – Elif Eylül Gül – Elifsu Ateşoğlu – Emine Güler - Fulya Çoğalan – Hasan Hüseyin Çinay – H. Kübra Gönül – Hüseyin Güler – İbrahim Emir – İlayda Erkoç - İlknur Yavaşcı – İmran Caner – Meltem Telci – Merve Atagün – Mert Nazım Egin – Oğuz Kandemir – Pelin Akın - Rüya Bircan – Samim Kerem Sayin – Sena Dede – Ulvi Göktürk Çetin – Yağız Ayan – Yasemin Kalaycı – Yiğit Ayan - Zeynep Sema Yıldız

Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç küratörlüğündeki sergiyi, 7 Mart itibarıyla Müze Gazhane’nin -2 otopark katında ücretsiz olarak görebilirsiniz.

whatsapp-image-2024-03-07-at-17-12-37.jpeg

İlgili Haberler
Dünya sanatçılarının eserleri Sabancı Müzesi’nde sergileniyor
Küçükçekmece’de Renkler ve İzler Sergisi açıldı
Küçükçekmece’de Renkler ve İzler Sergisi açıldı
İrfan Ünalan’ın kişisel karikatür sergisi Büyükçekmece’de açıldı
İrfan Ünalan’ın kişisel karikatür sergisi Büyükçekmece’de açıldı
Son Haberler
DEM Partiye kapısını kapatan Burcu Köksal kendi partisinden linç yedi. Özel ve İmamoğlu hedef aldı Gündem
DEM Partiye kapısını kapatan Burcu Köksal kendi partisinden linç yedi. Özel ve İmamoğlu hedef aldı
Fenerbahçe maçına saatler kala Union Saint Gilloise'de kriz çıktı Spor
Fenerbahçe maçına saatler kala Union Saint Gilloise'de kriz çıktı
Tevfik Özlü’den uzun öksürükle ilgili kritik uyarılar Sağlık
Tevfik Özlü’den uzun öksürükle ilgili kritik uyarılar
Beş şehirde düşük faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası. Bakan duyurdu Ekonomi
Beş şehirde düşük faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası. Bakan duyurdu
Avrupa Merkez Bankası pas dedi Ekonomi
Avrupa Merkez Bankası pas dedi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig ekibinden apar topar gönderildi. Takım kaptanıyla kavga etti Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig ekibinden apar topar gönderildi. Takım kaptanıyla kavga etti
Karda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı Yerel Haberler
Karda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı