Trabzon’a Arap akını. Günlük 4 bin 500 kişi geliyor

Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından Trabzon’da, yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor.

Günlük 35’e çıkarılan ‘charter’ uçak seferleriyle 12 farklı Orta Doğu ve Körfez ülkesinden 24 ayrı noktadan, günlük 4 bin 500 turistin geldiği kentin nüfusu, turizm göçüyle arttı.

Vali İsmail Ustaoğlu, “2022 yılında toplam 1 yıl boyunca 2 bin 700 dış hatlardan gelen uçak seferimiz oldu. Bu yıl sadece 16 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde planlaması yapılmış sefer sayısı 3 bin 950 civarında” dedi. Vali Ustaoğlu, fahiş fiyatlarla ilgili denetimlerin yapıldığını söyledi.

GÜNLÜK 4 BİN 500 KİŞİ GELİYOR

Doğu Karadeniz’in güzelliklerini görmek isteyen yabancı turistler, Trabzon’da ziyaret ettikleri turizm merkezleri Uzungöl ve Sümela Manastırı’nın yanı sıra yüksek rakımlı yaylalara da ilgi gösteriyor.

Yaz sezonu hareketliliğinin sürdüğü kentte günlük sayısı 35’e çıkartılan ‘charter’ uçak seferleriyle Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman gibi Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden günlük 4 bin 500 turist geliyor.

Kentin nüfusu turizm göçüyle artarken otel, pansiyon, bungalov evlerle araç kiralama ve tur acentelerinde tam kapasite hizmet sunuluyor. Fahiş fiyat uygulamaları ile gündeme gelen kentte denetimler de sıklaştırılırken, turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yapılıyor.

’12 FARKLI ÜLKE, 24 AYRI NOKTADAN 35 UÇAK SEFERİ’

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentin 2023 turizm sezonuna güzel başladığını belirterek şöyle konuştu:

“Trabzon, yoğun bir turizm sezonu geçiriyor. Özellikle Körfez ülkelerimizden 12 farklı ülke 24 ayrı noktadan şu an günlük ortalama 30-35 arası uçak seferi yapılıyor. Dış hatlar terminalimize günlük giren uçak sayımız 30-35 arası ve ortalamada 4 bin 500 civarında her gün giriş oluyor.

Tabii bunun dışında ülkemizin farklı yerlerinden yine Trabzon’a, özellikle İstanbul aktarmalı, günlük bize 25 civarında uçak geliyor. Bunların da belli bir kısmını da yine bizim turistlerimiz oluşturuyor. Bu yıl özellikle bayramdan sonra ilimize ciddi bir turist gelişi oldu. Geçen yılla kıyasladığımızda haziran ayı için söylüyorum bunu, sadece neredeyse yüzde 90 civarında bir artış var.”