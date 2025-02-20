Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'da 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğulduAydın'da 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğuldu

Son Haberler
Düzce’de kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu
Düzce’de kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu
AFAD’dan 5 il için turuncu, 1 il için sarı kodlu 'kar' uyarısı! Dikkatli olun…
5 il için turuncu, 1 il için sarı kodlu 'kar' uyarısı!
Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi 3 yılda 6 bin kadına ulaştı!
Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi 3 yılda 6 bin kadına ulaştı!
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü
Mourinho cevapladı: Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu daha değerli?
Mourinho cevapladı: Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu daha değerli?