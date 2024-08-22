Trabzon’da 54 yaşındaki kadın ekmek parası kazanırken öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon’da 54 yaşındaki kadın ekmek parası kazanırken öldü

Trabzon’da sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekmek davasında öldü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Kalegüney mahallesinde üzücü bir olay yaşandı.

54 yaşındaki Ayşe Karadeniz, fındık topladığı bahçeden evine dönerken, sırtındaki fındık sepetiyle birlikte uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

Karadeniz’in yakınları, fındık toplama işini tamamladıktan sonra eve döndüklerinde onu evde bulamayınca aramaya koyuldu.

Patika yolu takip ederek yaptıkları aramada, Ayşe Karadeniz’in uçuruma yuvarlandığını fark ettiler.

Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, Karadeniz’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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