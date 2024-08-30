Trabzon'da Abdullah Avcı isyanı: Gel helalleşelim inat etme

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımına elenmesi adeta bir isyana yol açtı.

Taraftarlar Abdullah Avcı'yı istifaya çağırırken, yönetimi de protesto etti.

Trabzon basını da sert başlıklarla tepkisi gösterdi.

Kuzey Ekspres gazetesi, "Gel helalleşelim, inat etme" manşetini atarken, Taka gazetesi "Büyük hüsran Avrupa'da yokuz" diye yazdı.

Karadeniz gazetesi de "Erto-Apo el ele, haydi size güle güle" başlığı ile çıktı. Son Nokta "Trabzon'a yaçık oldu", Günebakış da "Acı veda" başlıklarını attı.