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Ana ishale hattı patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ana isale hattı patladı. Tazyikli su 7 katlı binanın çatısında ve cephesinde hasara sebep oldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 14:57
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Trabzon'da ana ishale hattı patladı. Ortalık savaş alanına döndü

Ana ishale hattı patladı! Ortalık savaş alanına döndü
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Devlet sahil yolu Yenimahalle mevkiinden geçen ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Hattın patlayan bölümünden yükselen su, sahil yolunun her iki şeridinde birikerek ulaşımı aksattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşları uzaklaştırarak bölgede emniyet şeridi oluşturdu.

Tazyikli su, yolun karşısında altında dükkanlar bulunan 7 katlı binanın çatı ve dış cephesinde hasara neden oldu. Binadan kopan parçalar park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

TRABZON - AKÇAABAT İSTİKAMETİ TRAFİĞE AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tazyikli akış kontrol altına alınarak, yolun Trabzon-Akçaabat istikameti kontrollü trafiğe açıldı.

Suyun tahliye işlemleri devam ederken, ev ve iş yerleri sudan zarar gören vatandaşlar da temizlik çalışmalarına başladı.

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