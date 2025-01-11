Trabzon'da çöken istinat duvarı onarımda

Trabzon Ortahisar ilçesi Turgut Özal Bulvarı mevkiinde çöken istinat duvarının yeniden yapımı için çalışma başlatıldı. Trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak hızlı bir şekilde ilerleyen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede 58 metre uzunluğunda ve 7 buçuk metre yüksekliğindeki duvarı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Duvar yapım çalışmasının tamamlanmasının ardından asfaltlama, kaldırım ve korkuluk montajı yapılacak.

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Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Baki Özdemir, çöken duvarla ilgili yaptığı açıklamada "Çöken duvar 25 yıl önce yapılmıştı. Vatandaşlarımız için büyük bir tehlike oluşturuyordu.

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Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yeniden yapılan istinat duvarımız bitme aşamasına geldi. Yoğun bir trafik akışı olan mahallemizde yaşanan bu soruna anında müdahale edilmesi bizi çok memnun etti" ifadelerini kullandı.