Trabzon'da hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 64 yaşındaki H.O.'nun yapılan muayenelerinde, karnında 26 kilogramlık bir tümör tespit edildi. Ameliyat kararı alınan hasta, başarılı bir operasyonla tümörden kurtarıldı.

Operasyonu, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Opr. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Aydın Aktaş'ın ekibi gerçekleştirdi.

Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanın 55x60 santimetrelik tümörünün uygun koşullarda ameliyatla çıkarıldığını belirterek, "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim. Muhtemelen sol böbrek kökenli kitleyi çıkarttık. Hasta tedbiren yoğun bakıma alındı" dedi.