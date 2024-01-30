Trabzon'da iç saha kabusu. Abdullah Avcı Bjelica'yı bile arattı

Sezona Nenad Bjelica yönetiminde başlayan Trabzonspor, alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat hocayla yollarını ayırmıştı.

Abdullah Avcı'yı göreve getiren Bordo-Mavili ekip iç sahada hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.

Öyle ki Avcı'nın Trabzonspor'u iç sahada Bjelica'nın bile gerisinde kaldı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu dönemde oynadığı 7 iç saha maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan topladı, maç başına 1.42 puan elde edebildi.

Karadeniz ekibi, Avcı'dan önce görev yapan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica döneminde ise iç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 9 puan elde ederek 2.25 puan ortalaması tutturdu

Trabzonspor ayrıca ligde tam 130 hafta sonra art arda 3 maçı kaybetti.

En son 2020-2021 sezonunun 5. haftasında Başakşehir'e sahasında 2-0, 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, 7. haftasında Kasımpaşa'ya kendi evinde 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu sezon da 21. haftada Galatasaray'a sahasında 5-1, 22. haftada Çaykur Rizespor'a dış sahada 1-0, Kasımpaşa'ya da evinde 3-2 yenildi.