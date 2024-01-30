Trabzon'da iç saha kabusu. Abdullah Avcı Bjelica'yı bile arattı

Kaynak: AA
Trabzon'da iç saha kabusu. Abdullah Avcı Bjelica'yı bile arattı
Nenad Bjelica yönetiminde iç sahada 2.25 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 1.42 puan ortalaması tutturdu.

Sezona Nenad Bjelica yönetiminde başlayan Trabzonspor, alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat hocayla yollarını ayırmıştı.
Abdullah Avcı'yı göreve getiren Bordo-Mavili ekip iç sahada hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.
Öyle ki Avcı'nın Trabzonspor'u iç sahada Bjelica'nın bile gerisinde kaldı.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu dönemde oynadığı 7 iç saha maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan topladı, maç başına 1.42 puan elde edebildi.
Karadeniz ekibi, Avcı'dan önce görev yapan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica döneminde ise iç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 9 puan elde ederek 2.25 puan ortalaması tutturdu
Trabzonspor ayrıca ligde tam 130 hafta sonra art arda 3 maçı kaybetti.
En son 2020-2021 sezonunun 5. haftasında Başakşehir'e sahasında 2-0, 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, 7. haftasında Kasımpaşa'ya kendi evinde 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu sezon da 21. haftada Galatasaray'a sahasında 5-1, 22. haftada Çaykur Rizespor'a dış sahada 1-0, Kasımpaşa'ya da evinde 3-2 yenildi.

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