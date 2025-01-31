Trabzon'da kahreden haber! Anne ile kızı can verdi

Kaynak: DHA
Trabzon'da kahreden haber! Anne ile kızı can verdi

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Saliha Halil (70) ile kızı Zeliha Haliloğlu (44), hayatını kaybetti.

soba1.webpOlay, Ortahisar ilçesi Başkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Başkurt Camisi'nde din görevlisi olan İdris Halil, evine geldiğinde annesi Saliha Halil ve kız kardeşi Zeliha Haliloğlu'nun hareketsiz olduğunu fark etti. Halil, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde anne Saliha Halil ve kızı Zeliha Haliloğlu'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, öldüğü belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası cenazeler otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İZMİT'TEN DOĞUM İÇİN GELMİŞLER

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, anne ve kızın gelinlerinin doğumu için Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Trabzon'a geldikleri öğrenildi.

Son Haberler
İnsan kaçakçıları tutuklandı
İnsan kaçakçıları tutuklandı
Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek
Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek
161 tesis kapandı! Bakanlık 81 ile tebligat gönderdi
161 tesis kapandı! Bakanlık 81 ile tebligat gönderdi
Binalarla nasıl müzik yapabilir? İşin uzmanları anlatıyor
Binalarla nasıl müzik yapabilir? İşin uzmanları anlatıyor
Kapıkule’de zehir tacirlerine geçit yok! LPG tankına ve vites kutusuna gizlenmişler: Tam 217 kilo
LPG tankına ve vites kutusuna gizlemişler! Çuvallar dolusu ele geçirildi...