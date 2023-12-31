Trabzon'da korkunç olay: Engelli kızını öldürüp, intihar etti

Trabzon'da, dün akşam saatlerinde Toklu Mahallesi’ndeki Gül Sitesi'nin 6'ıncı katında oturan 80 yaşındaki Yaşar Aytekin'e ulaşamayan yakınları, çilingirle eve girdi.

Evde, Yaşar Aytekin ve zihinsel engelli 52 yaşındaki kızı Gülgün Aytekin kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in kızını tabancayla başından vurarak öldürdüğü ve aynı silahla da hayatına son verdiği tespit edildi.

Baba ve kızının cesetleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.