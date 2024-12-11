Trabzon'da lüks rezidansta dehşet! Alacak tartışmasında öldürüp polisi aradı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Trabzon'da bir rezidansın 6'ncı katındaki dairede alacak nedeniyle çıkan kavgada Bilal S. (28) tarafından tabancayla vurulan Ertuğrul Bakkaloğlu (33), hayatını kaybetti. Olay sonrası polisi arayıp ihbarda bulunan Bilal S., gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta Bilal S.'ye ait 6'ncı kattaki dairede meydana geldi.

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-1.jpg

Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Ertuğrul Bakkaloğlu ve Bilal S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Bilal S., tabancayla Bakkaloğlu'nu göğsünden vurdu.

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-2.jpg

Şüpheli Bilal S., polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bakkaloğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İstanbul'daki lüks rezidansta kadın cinayeti. Önce intihar dedi sonra itiraf ettiİstanbul'daki lüks rezidansta kadın cinayeti. Önce intihar dedi sonra itiraf etti

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-4.jpg

Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası Ertuğrul Bakkaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bilal S., gözaltına alındı.

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-5.jpg

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-6.jpg

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-7.jpg

Lüks rezidansta kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar ettiLüks rezidansta kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-8.jpg

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-9.jpg

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-10.jpg

trabzonda-luks-rezidansta-dehset-alacak-tartismasinda-oldurup-polisi-aradi-yenicag-11.jpg

Son Haberler
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçını izleyecek
UEFA Başkanı Ceferin Kadıköy’de
ATM'lerde yeni dönem. 20 gün sonra başlayacak. Para çekmeye giden eli boş dönebilir
ATM'lerde yeni dönem. 20 gün sonra başlayacak. Para çekmeye giden eli boş dönebilir
New York borsası ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
'Erken seçim tarihi belli, başka şansı yok'. Saadet Partisi lideri açıkladı
'Erken seçim tarihi belli, başka şansı yok'. Saadet Partisi lideri açıkladı