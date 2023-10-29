Trabzon’da maden arayacaklar. Kazdağları’ndan sonra gözü Karadeniz’e diktiler

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın, projelerine tam gaz devam ediyor.

Şirket birçok bölgede maden işletmek için adım attı. Karadeniz genelinde de projeleri bulunan şirketin neredeyse her hafta farklı bir maden projesi için başvuru yapıyor. Koza Altın şimdi de gözünü Trabzon’a dikti.

DİNAMİT KULLANACAKLAR

Altın Koza, 1248 hektarlık işletme ruhsatının bulunduğu Düzköy’deki 17.23 hektarlık alanda gümüş, bakır, demir, kurşun ve çinko çıkarmak için adım attı. Onay verilmesi durumunda çayır ve mera arazisinde yapılacak projenin bedeli 7 milyon 208 bin TL olarak belirlendi. Çalışmalar sırasında alanda dinamit de kullanılacak. Proje kapsamında yıllık 78 bin ton cevher üretimi gerçekleştirilecek. Projeye en yakın yerleşim yeri ise 137 metre uzaklıktaki Doğankaya Yaylası olarak biliniyor. Alandan çıkarılacak olan cevher ise yine Koza Altın’a ait Gümüşhane’deki Mastra Altın Madeni’ne sevk edilecek.

Proje alanının 13 metre güneyinden Yeri Deresi geçiyor. Ayrıca dereyi besleyen yan kollar da alana yakın mesafede bulunuyor.

1 YILDA 11 PROJESİ ONAYLANDI

AKP’nin 15 Temmuz’dan sonra satmadığı nadir şirketlerden olan Koza Altın’ın projeleri hız kesmiyor. Koza Altın İşletmeleri’nin sahibi, FETÖ’den hüküm giyen firari Akın İpek’in şirketine 2015 yılında kayyum atandı. İktidarın desteğiyle her geçen gün büyüyen Koza Altın, 2022 yılında 4,1 milyar TL net kâr sağladı. Şirketin, önceki sene kârı 3 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Şirket 2022’den bu yana 55 maden projesi için başvuru yaptı. 11 projesi onaylanan şirketin, reddedilen projesi bulunmuyor. Bakanlık sadece 3 projesi için ise ÇED gereklidir kararı verdi.