Trabzon'da midibüs tıra çarptı: 6 yaralı

Kaynak: AA
Trabzon'da midibüs tıra çarptı: 6 yaralı
Trabzon'da tıra arkadan çarpan midibüste seyahat eden 6 kişi yaralandı.Midibüste sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trabzon'da, amatör lig maçına taraftar götüren midibüs tıra arkadan çarpınca midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı.
Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Çaykaraspor ile Kalkınma FK karşılaşması izlemeye giden Çaykaraspor taraftarlarını taşıyan Kerim Tosun idaresindeki midibüs, Karadeniz Sahil Yolu Forum Kavşağı mevkisinde aynı yönde giden tıra arkadan çarptı.
Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı.
Midibüste sıkışan şoför Tosun, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralanan taraftarlar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebiyle bir süre tek şeritten devam eden ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.frdsfdsfwe.jpg

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