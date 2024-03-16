Trabzon'da otobüs terminalinde yakalandı. Ekipler şaşkına döndü

Kaynak: AA
Trabzon'da otobüs terminalinde yakalandı. Ekipler şaşkına döndü
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki otobüs terminalinde, bir kişinin cam fanusta taşıdığı piton yakalandı.

Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine terminalde bekleyen şahsın eşyalarını aradı ve cam fanusta bir piton ile kafeste iki kumru buldu.

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Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme gereğince piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar Vakfıkebir Şefliği tarafından alınarak Ortahisar Belediyesi Trabzon Akvaryum’a teslim edildi.

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Sirkte gösteri amaçlı hayvanları kullandığını belirten ancak gerekli belgelere sahip olmayan kişiye, yasalara uygun olarak 16.644 TL ceza kesildi.

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