Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı

Kaynak: DHA
Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı

Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobilin içindeki Mustafa Tanrıkulu (50) hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Türkoğlu (65) ise yaralandı.

Trabzon'un Köknar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 34 FJS 145 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrollerde araç içerisinde bulunan Mustafa Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Bulunduğu yerden yaralı çıkarılan sürücü Türkoğlu ise ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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