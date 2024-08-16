Trabzon'da papazı yoldan çıkarttılar (!)

Trabzon’da, bir grup genç ilginç bir olaya imza attı.

Kentin popüler meydanlarından birinde, bankta tek başına oturan bir papazın yanına yaklaşan gençler, geleneksel Karadeniz enstrümanı kemençeyle sürpriz bir gösteri başlattı.

Aniden kendini bu sıradışı durumda bulan papaz, ne yapacağını şaşırdı. Ancak kemençenin ritmine kendini kaptırmaktan kaçınamadı.

KALKIP HORON TEPTİ

Önce utangaç bir şekilde ritim tutan papaz, gençlerin ısrarı üzerine yerinden kalkarak Karadeniz’in meşhur horonuna ayak uydurdu.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük beğeni topladı. Papazın, kemençenin coşkulu melodileri eşliğinde horon tepmeye başlaması, hem gençler hem de çevredeki vatandaşlar arasında neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bu renkli olay, Karadeniz’in insanları birleştiren müziğinin gücünü bir kez daha gözler önüne sererken izleyenleri gülümseten anlar cep telefon kamerasıyla anbean kaydedildi.