Trabzon'da sahilde ölü yunus bulundu

Kaynak: DHA
Trabzon'da sahilde ölü yunus bulundu
Trabzon’un Sürmene ilçesi Balıkçılar köyündeki kumsala ölü yunus vurdu.

Trabzon’un Sürmene ilçesi Balıkçılar köyündeki sahile ölü yunus vurdu. Yunusu fark eden vatandaşlar durumu Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğünü tespit etti.

Balıklı Köyü Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ali Kemal Kalyoncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kalkan avcılığında kullanılan ağların geniş gözenekli olduğunu yunusların bu ağlara takılarak öldüğünü söyledi.

balik5.jpg

YUNUSLAR KALKAN BALIĞI AVCILIĞI NEDENİYLE ÖLÜYOR

Kalyoncu, ”Büyük olasılıkla kalkan balığı avcılığında ağlara vuran yunuslar, öldüğünden denize atılmaktadır. Bu dönem kalkan balığı avcılığı olduğu için kullanılan ağlar geniş gözenekli. Yunus bu ağlara girince kurtulamıyor ve ölüyor. Balıkçı, ağını kaldırdığında yunusun öldüğünü görünce de denize geri atıyor” ifadelerini kullandı.

Balıkçı Soner Karabacak da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yunusların ölüm sebebi doğal olabileceği gibi kalkan avcılığı bu sezonlarda başlıyor. Kalkan ağlarına takılan yunuslar boğularak ölüyor” ifadelerini kullandı.

balik4.jpg

balik3.jpg

balik2.jpg

Son Haberler
Tüketici kredileri arttı. Bankaların mevduatı düştü Ekonomi
Tüketici kredileri arttı. Bankaların mevduatı düştü
Tokat'ta trafik kazası Yerel Haberler
Tokat'ta trafik kazası
Camide namaz kılarken kendini görüntüleyen adama el hareketi çekti Video
Camide namaz kılarken kendini görüntüleyen adama el hareketi çekti
Mardinli Marilyn Monroe’yu dükkanında taciz ettiler. Yukarıdaki kamera adamın rezilliğini çekti Gündem
Mardinli Marilyn Monroe’yu dükkanında taciz ettiler. Yukarıdaki kamera adamın rezilliğini çekti
HSK'dan Abdullah Zeydan'ın haklarını iade eden mahkemeye inceleme Gündem
HSK'dan Abdullah Zeydan'ın haklarını iade eden mahkemeye inceleme
Seçim tartışmasında polisten kadın erkek demeden orantısız müdahale. Yere düşen kadınlara böyle vurulmaz ki Gündem
Seçim tartışmasında polisten kadın erkek demeden orantısız müdahale. Yere düşen kadınlara böyle vurulmaz ki