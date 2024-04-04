Trabzon'da sahilde ölü yunus bulundu

Trabzon’un Sürmene ilçesi Balıkçılar köyündeki sahile ölü yunus vurdu. Yunusu fark eden vatandaşlar durumu Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğünü tespit etti.

Balıklı Köyü Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ali Kemal Kalyoncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kalkan avcılığında kullanılan ağların geniş gözenekli olduğunu yunusların bu ağlara takılarak öldüğünü söyledi.

YUNUSLAR KALKAN BALIĞI AVCILIĞI NEDENİYLE ÖLÜYOR

Kalyoncu, ”Büyük olasılıkla kalkan balığı avcılığında ağlara vuran yunuslar, öldüğünden denize atılmaktadır. Bu dönem kalkan balığı avcılığı olduğu için kullanılan ağlar geniş gözenekli. Yunus bu ağlara girince kurtulamıyor ve ölüyor. Balıkçı, ağını kaldırdığında yunusun öldüğünü görünce de denize geri atıyor” ifadelerini kullandı.

Balıkçı Soner Karabacak da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yunusların ölüm sebebi doğal olabileceği gibi kalkan avcılığı bu sezonlarda başlıyor. Kalkan ağlarına takılan yunuslar boğularak ölüyor” ifadelerini kullandı.