Trabzon’da selin bilançosu netleşti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon’da selin bilançosu netleşti

20 Eylül 2024 tarihinde Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ilçeleri ile Yomra ilçesinin bazı mahallelerinde meydana gelen şiddetli yağmur, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Bu olayların oluşturduğu hasarın tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, tespit edilen ev, iş yeri ve araç zararlarının toplamı 210 milyon TL'ye ulaştı. Ayrıca, yaklaşık 1 milyon metrekare tarım arazisi selden zarar gördü.

Açıklamada, "Olay mahallinde 382 personel ve 247 iş makinesi ile hasar gören yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmaları devam etmektedir. Binalarla ilgili yapılan hasar tespitlerinde 14 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir. Heyelan ve su baskınına yönelik jeolojik etütlerde ise 46 konut, 1 işyeri ve 7 ahırın önlem alınamayacak düzeyde heyelan veya taşkın riski altında olduğu, 33 binanın ise istinat duvarı yapılarak güvenliğinin sağlanabileceği tespit edilmiştir. Zarar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplam 151 iş yeri, 123 konut ve 98 araç için zarar tespiti yapılmıştır. Toplam zarar 209 milyon 548 bin 976 TL olarak belirlenmiştir. Bu ilçelerde bin 703 üreticiye ait toplam 919 bin 40 metrekare tarım arazisi ve 189 bin 735 depo ürün, 5 tarım makinesi, 3 büyükbaş hayvan, 18 kanatlı hayvan ve 18 arı kovanı zarar görmüştür" denildi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen hasarlara ilişkin olarak ise, "Yapılan incelemelerde 439 noktada meydana gelen hasarlar nedeniyle 406 noktada farklı tip ve kesitlerde istinat duvarı, 141 menfez, 8 büz, 1 açık kanal, 1120 metre beton yol, 8 tahkimat ve drenaj önlemleri alınması gerektiği tespit edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

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