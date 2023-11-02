Trabzon'da Sera Gölü kıyısındaki sosyal tesis yandı

Akçaabat'ta 1950'de meydana gelen heyelanda Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkamasıyla oluşup, 2010'da 'Tabiat Parkı' ilan edilen Sera Gölü'nün kıyısında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tek katlı ahşap sosyal tesisin bacasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Tesisi kısa sürede alevler kapladı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın sonrasında tesis kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.