Trabzon'da şiddetli rüzgardan çatı uçtu

Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına bu sefer de Trabzon'u vurdu. Bir evin çatısı rüzgara daha fazla dayanamadı ve uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.