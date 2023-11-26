Trabzon'da şiddetli rüzgardan çatı uçtu

Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına bu sefer de Trabzon'u vurdu. Bir evin çatısı rüzgara daha fazla dayanamadı ve uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
26 Kasım 2023 Pazar
Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına bu sefer de Trabzon'u vurdu. Bir evin çatısı rüzgara daha fazla dayanamadı ve uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına bu sefer de Trabzon'u vurdu. Bir evin çatısı rüzgara daha fazla dayanamadı ve uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.