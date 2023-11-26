Trabzon'da şiddetli rüzgardan çatı uçtu

Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına bu sefer de Trabzon'u vurdu. Bir evin çatısı rüzgara daha fazla dayanamadı ve uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzon'da şiddetli rüzgardan çatı uçtu

Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına bu sefer de Trabzon'u vurdu. Bir evin çatısı rüzgara daha fazla dayanamadı ve uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

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