Trabzon'da skor eşitlendi

Süper Lig’de oynadığı 5 maçta henüz galibiyeti bulunmayan ve Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor bugün saat 16:00'da Papara Park'ta Konyaspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. VAR'ın başında ise Direnç Tonusluoğlu yer alıyor.

Maçın 16. dakikasında Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Visca'nın harika şutu fileleri havalandırdı.

Konyaspor, yenilen golden tam 8 dakika sonra Adil Demirbağ'ın attığı golle skoru eşitledi.

Riechedly Bazoer'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta arka alanda Adil Demirbağ topla buluştu. Adil'in çektiği şut gol oldu.