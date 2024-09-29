Trabzon'da skor eşitlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'da skor eşitlendi

Trabzonspor bugün evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın 16. dakikasında Edin Visca Trabzonspor'u öne geçiren golü atmıştı. Konyaspor, yenilen golden tam 8 dakika sonra Adil Demirbağ'ın attığı golle skoru eşitledi.

Süper Lig’de oynadığı 5 maçta henüz galibiyeti bulunmayan ve Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor bugün saat 16:00'da Papara Park'ta Konyaspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. VAR'ın başında ise Direnç Tonusluoğlu yer alıyor.

Maçın 16. dakikasında Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Visca'nın harika şutu fileleri havalandırdı.

Konyaspor, yenilen golden tam 8 dakika sonra Adil Demirbağ'ın attığı golle skoru eşitledi.

Riechedly Bazoer'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta arka alanda Adil Demirbağ topla buluştu. Adil'in çektiği şut gol oldu.

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