Trabzon'da tır üst geçide çarptı, sürücü öldü

Kaynak: AA
Trabzon'da tır üst geçide çarptı, sürücü öldü
Trabzon'da sebze yüklü tırın üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Sürmene ilçesinin Baştımar Mahallesi'nde, Gürcistan uyruklu Levan Solomanidze idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sebebiyle üst geçidin beton ayağına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bir bölümü refüje çıkan tırın 46 yaşındaki şoförü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sebze yüklü kasaların Karadeniz Sahil Yolu'na savrulması sebebiyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Polis ekipleri yolu, dökülen malzemenin belediye ve Karayolları ekipleri tarafından toplanmasının ardından tekrar ulaşıma açtı.

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