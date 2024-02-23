Trabzon'da tır üst geçide çarptı, sürücü öldü

Sürmene ilçesinin Baştımar Mahallesi'nde, Gürcistan uyruklu Levan Solomanidze idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sebebiyle üst geçidin beton ayağına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bir bölümü refüje çıkan tırın 46 yaşındaki şoförü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sebze yüklü kasaların Karadeniz Sahil Yolu'na savrulması sebebiyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Polis ekipleri yolu, dökülen malzemenin belediye ve Karayolları ekipleri tarafından toplanmasının ardından tekrar ulaşıma açtı.