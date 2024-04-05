Trabzon'da trafikte tartışı sürücüye silahla ateş edip kaçtı

Kaynak: DHA
Trabzon'da trafikte tartışı sürücüye silahla ateş edip kaçtı
Trabzon’da F.K. (28) isimli şahıs, otomobiliyle seyir halinde ilerlerken yol verme meselesi sebebiyle tartıştığı Bayram T.’nin (35) otomobiline silahla ateş etti. Baytam T., direksiyon başında karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Trabzon’un Yemişli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Karadeniz Sahil Yolu’nda aracıyla seyir halinde ilerleyen sürücü F.K. ile aynı yönde seyir halinde ilerleyen 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram T. arasında kavşakta yol verme meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ EDİP KAÇTI

Plakası henüz tespit edilemeyen araçtaki sürücü F.K. otomobile aracından silahla ateş edip, kaçtı. Direksiyon başında karın boşluğuna isabet eden kurşunla yere yığılan Bayram T., durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayram T., ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Bayram T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli F.K. de polis ekipleri tarafından Maçka ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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