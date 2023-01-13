Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince, Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen S.Ç. (38) ve E.Ç'nin (31) adreslerine operasyon düzenlendi.

Narkotik madde tespit köpeği "Yatkın"ın da katıldığı aramalarda, 160 gram kubar esrar, 3,99 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç. ve E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.