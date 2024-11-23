Trabzonlu esnaf çalınan malzemelerine kavuştu

Akçaabat ilçesine bağlı bir mahallede imalathane sahibi olan E.D. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak imalathanesinde hırsızlık olduğuna dair ihbarda bulundu.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timlerince başlatılan araştırmada E.D. isimli şahsın imalat işlerinde kullandığı ve yaklaşık 300 bin maddi değeri olan malzemenin çalındığı tespit edildi.

Hırsızlık olayının fail ve faillerinin yakalanması amacıyla yapılan araştırma neticesinde; A.K. isimli şahsın adına tespit edilen tescilli araç ve aracı kullanan A.Ö. ve Y.T. isimli şüphelilere ulaşıldı.

Şüpheliler savcılık talimatı ile konutlarından alınarak ifadelerine başvurulduğunda bahse konu hırsızlık olayını itiraf ederken, A.Ö. isimli şüphelinin satmak amacıyla muhafaza ettiği yerden çalıntı malzemeler imalathane sahibi E.D.'ye teslim edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.