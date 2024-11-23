Trabzonlu esnaf çalınan malzemelerine kavuştu

Kaynak: İHA
Trabzonlu esnaf çalınan malzemelerine kavuştu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir iş yerinden çalınan malzemeler jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Akçaabat ilçesine bağlı bir mahallede imalathane sahibi olan E.D. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak imalathanesinde hırsızlık olduğuna dair ihbarda bulundu.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timlerince başlatılan araştırmada E.D. isimli şahsın imalat işlerinde kullandığı ve yaklaşık 300 bin maddi değeri olan malzemenin çalındığı tespit edildi.

Hırsızlık olayının fail ve faillerinin yakalanması amacıyla yapılan araştırma neticesinde; A.K. isimli şahsın adına tespit edilen tescilli araç ve aracı kullanan A.Ö. ve Y.T. isimli şüphelilere ulaşıldı.

Şüpheliler savcılık talimatı ile konutlarından alınarak ifadelerine başvurulduğunda bahse konu hırsızlık olayını itiraf ederken, A.Ö. isimli şüphelinin satmak amacıyla muhafaza ettiği yerden çalıntı malzemeler imalathane sahibi E.D.'ye teslim edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Son Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde kar temizliği
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde kar temizliği
İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Bakan Yumaklı: Tarımdan ulaşıma güçlü bir Türkiye var
Bakan Yumaklı: Tarımdan ulaşıma güçlü bir Türkiye var
Dijital toplayıcılık psikolojisine bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri eşliğinde bakış
Dijital toplayıcılık psikolojisine bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri eşliğinde bakış
Dağın yamacında buz pateni yaptı
Dağın yamacında buz pateni yaptı