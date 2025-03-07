Trabzonlular tezgahta balık bırakmadı!

Ramazan dolayısıyla vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdiğini belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, bugün hale çok az gelen hamsinin erken saatlerde tükendiğini söyledi.

Çoğalmış, "Ramazan'da tezgahlara bereket geldi. Bol ve ucuz olan balığa vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlarımız; istavrit 125 TL, mezgit 125 TL somon 250 TL, levrek ve çupra 300-350 TL arasında değişiyor. Hamsi az geldiği için erken saatlerde tükendi" dedi.

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HAMSİ KARABORSA

Balıkçılardan Mustafa Karslı ise hamsinin bu günlerde karaborsa olduğunu dikkat çekerek "Ramazan tüm bereketi ile geldi. Bölgemizde genelde bu sıralar istavrit mezgit gibi çeşitler avlandığından tezgâhlarda bolca bulunuyor.

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Vatandaş Ramazan'da balığa yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah böyle devam eder. Hamsi artık çok azaldı, çok az geliyor. Hamsi son bir haftada 1-2 kasa kadar geldiğinden artık karaborsa diyebiliriz" diye konuştu.