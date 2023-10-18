Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı

Abdullah Avcı yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan Trabzonspor'da Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 2. döneminde ilk sınavına çıkacak olan Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

23 Ekim Pazartesi saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak olan mücadelenin biletleri saat 11.00 itibariyle satışa sunuldu

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori: VIP Platinum - B: ₺1.500

VIP Platinum - A/C: ₺1.125

2. Kategori: VIP Gold: ₺750

3. Kategori: VIP Silver: ₺600

4. Kategori: Batı: ₺375

5. Kategori: Doğu Üst: ₺300

6. Kategori: Fırtına: ₺225

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