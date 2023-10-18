Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı

Editör: Ufuk Cingöz
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 2. döneminde ilk sınavına çıkacak olan Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
23 Ekim Pazartesi saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak olan mücadelenin biletleri saat 11.00 itibariyle satışa sunuldu
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori: VIP Platinum - B: ₺1.500
VIP Platinum - A/C: ₺1.125
2. Kategori: VIP Gold: ₺750
3. Kategori: VIP Silver: ₺600
4. Kategori: Batı: ₺375
5. Kategori: Doğu Üst: ₺300
6. Kategori: Fırtına: ₺225