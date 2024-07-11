Trabzonspor bıraktı. İstanbul'a gitti

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezonu 1461 Trabzon'da kiralık olarak tamamlayan genç oyuncu Hakan Yeşil, yeni sezonda Pendikspor'un İstanbul'daki kadrosunda yer alacak.

Pendikspor, bu transferi sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuru ile resmi olarak ilan etti.

Hakan Yeşil, 1461 Trabzon ile çıktığı 40 resmi maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

21 yaşındaki futbolcu, 2014 yılında Ergani Gençlerbirligi Spor'un altyapısından keşfedilerek Trabzonspor'a transfer olmuştu.