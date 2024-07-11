Trabzonspor çıkacak kararı bekliyor

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Trabzonspor çıkacak kararı bekliyor

Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için Paul Onuachu'yu transfer etme yolunda önemli bir girişimde bulundu.

Southampton'ın reddettiği ilk kiralama teklifinin ardından, bordo-mavililer bu sefer İngiliz kulübüne rekor bir teklif yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için Southampton'a sunduğu 6 milyon euro'luk teklif ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay teklifi, kulüp tarihindeki en yüksek transfer bedeli olma potansiyeline sahip.

Şimdi gözler, İngiliz kulübünün bu cömert teklife vereceği yanıtta.

Trabzonspor, Onuachu'nun transferi için kararlılığını sürdürüyor ve bu transferin gerçekleşmesi halinde hücum hattına büyük bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 25 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Onuachu'nun bu başarılı istatistikleri, Trabzonspor'un transferdeki ısrarının ana nedenlerinden biri.

Kulübün yaptığı bu yeni ve büyük teklifin ardından, Onuachu'nun transferinin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

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