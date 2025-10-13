Trabzonspor Kulübü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu Sürmene kılıcı hediye edildi.

İHA'nın haberine göre, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, açılış töreni için dün Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türk futbolunun genel durumu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda Ertuğrul Doğan, Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yer aldığı işlemeli bir Sürmene kılıcı takdim edildi.

ŞENOL GÜNEŞ SUNUM YAPTI

61Saat'te yer alan habere göre, açılış töreni öncesinde Erdoğan'la bakanların da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Burada Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trabzonspor’un İstanbul’daki projesiyle ilgili bir sunum yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje için ‘olur’ verirken, Cumhurbaşkanı olumsuz bir yanıt vermedi.

"YILLIK 12 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUZ"

Trabzonspor’da daha önce hem başkan Ertuğrul Doğan hem de asbaşkan Zeyyat Kafkas söz konusu arazi için projenin hazır olduğunu söylemişti.

Doğan, geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamada, İstanbul'daki iki araziyle ilgili projeleri olduğunu söylemişti.

Doğan, "Bir tanesi son aşamaya geldi, Kemerburgaz'da yaklaşık 190 dönümlük arazi. Trabzonspor'un tarihini toptan değiştireceğine inandığım bir proje. Çok farklı bir şey. Diğeri de yine İstanbul'da Avrupa'nın en büyük Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni yapmak. Şu an U19 Takımımızın başarısı ortada. Bu araziyi de tam Trabzonspor'un bünyesine katmasının tam zamanıdır" demişti.

Kartal'daki projeye değinen Doğan, "Emlak Konut ile burayla alakalı aramızda yazılı protokol yaptık. Burada biz bir otel ve altında alışveriş merkezi planlıyoruz. 12 ila 15 milyon Euro arasında yıllık gelir bekliyoruz. Şu anda biz Kartal'dan kira geliri 18 milyon lira, 500 bin Euro bile değil. Bunla alakalı anlaşmayı da imzaladık" ifadelerini kullanmıştı.