10 futbolcunun menajeri Trabzonspor'a dava açtı

Olağanüstü genel kurulu gerçekleşen Trabzonspor’da, 10 futbolcunun menajerlik şirketinin alacakları nedeniyle kulübe açtığı davalar, 47’nci dönem faaliyet raporuna yansıdı.

Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ibra edildiği ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın aday olarak katıldığı kongrede yayımlanan rapora göre, aralarında Marc Bartra, Mahmoud Trezeguet, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Batuhan Kör'ün de bulunduğu 10 futbolcunun menajerlik şirketi, alacaklarını icra mahkemesine taşıdı.

İşte açılan 10 dava;

Cornelius - 1.4M TL

Bartra - 15M TL

Necdet Ergezen - 7.5M TL

Trezeguet - 6M TL

BS Agency - 3M TL

David Thomas - 8M TL

Yusuf Erdoğan - 925B TL

Dorukhan - 737B TL

Koita - 3.3M TL

Batuhan Kör - 381B TL