25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • 10 futbolcunun menajeri Trabzonspor'a dava açtı

10 futbolcunun menajeri Trabzonspor'a dava açtı

Trabzonspor'a, Marc Bartra, Mahmoud Trezeguet, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Batuhan Kör’ün de bulunduğu 10 futbolcunun menajerlik şirketi, alacakları için dava açtı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 18:25
Takip Et

Trabzonspor dava şokuyla sarsıldı

10 futbolcunun menajeri Trabzonspor'a dava açtı
+
Aa
-

Olağanüstü genel kurulu gerçekleşen Trabzonspor’da, 10 futbolcunun menajerlik şirketinin alacakları nedeniyle kulübe açtığı davalar, 47’nci dönem faaliyet raporuna yansıdı.

Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ibra edildiği ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın aday olarak katıldığı kongrede yayımlanan rapora göre, aralarında Marc Bartra, Mahmoud Trezeguet, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Batuhan Kör'ün de bulunduğu 10 futbolcunun menajerlik şirketi, alacaklarını icra mahkemesine taşıdı.

İşte açılan 10 dava;

Cornelius - 1.4M TL
Bartra - 15M TL
Necdet Ergezen - 7.5M TL
Trezeguet - 6M TL
BS Agency - 3M TL
David Thomas - 8M TL
Yusuf Erdoğan - 925B TL
Dorukhan - 737B TL
Koita - 3.3M TL
Batuhan Kör - 381B TL

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
3
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
4
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
5
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
6
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
7
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Samsun'da devrilen kamyondaki 2 kardeş yaralandı
﻿Samsun'da devrilen kamyondaki 2 kardeş yaralandı
﻿Samsun'da devrilen kamyondaki 2 kardeş yaralandı
﻿Otoyolda seyreden araç alev alev yandı
﻿Otoyolda seyreden araç alev alev yandı
﻿Otoyolda seyreden araç alev alev yandı
﻿CHP Eski Genel Başkanı'nın kızı milletvekili aday adayı oldu
﻿CHP Eski Genel Başkanı'nın kızı milletvekili aday adayı oldu
﻿CHP Eski Genel Başkanı'nın kızı milletvekili aday adayı oldu
﻿Otomobil bina boşluğuna uçtu
﻿Otomobil bina boşluğuna uçtu
﻿Otomobil bina boşluğuna uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.