Trabzonspor Erce Kardeşler için Hatayspor ile anlaştı

Trabzonspor, bir süredir davalık olduğu eski kalecilerinden Erce Kardeşler transferi için, Hatayspor ile uzlaşmaya vardı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor Erce Kardeşler için Hatayspor ile anlaştı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonunun başında; Hatayspor'a gönderdiği kaleci Erce Kardeşler'in transferinden doğan alacaklar nedeniyle, güney ekibiyle davalık olmuştu.
Konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu aracılığıyla nihayet çözüme kavuşturuldu.
Karadeniz ekibi, Erce Kardeşler'i 400 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'a vermişti.
Öte yandan, bu transferde ilk 3 taksitin tutarı olan 300 Bin Euro'yu Hatayspor'un ödememesi nedeniyle, bordo- mavili kulüp TFF'ye başvuru yapmıştı.
Dava Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından kabul edilirken, Tahkim kurulu tarafından da karar onandı.
Diğer yandan, Hatayspor ile yapılan görüşmeler sonucunda, Trabzonspor'un alacakları yeniden yapılandırılarak, taksitle ödenmesine karar verildi.

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