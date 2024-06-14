Trabzonspor eski yıldızına imzayı attırdı

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Trabzonspor eski yıldızına imzayı attırdı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Anthony Nwakaeme, bordo mavili takıma geri döndü. Trabzonspor, yayınladığı video ile transferi açıkladı.

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Trabzonspor, bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip, Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'dan ayrılan eski futbolcusu Anthony Nwakaeme'yi yeniden renklerine bağladı.

Oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, 24 Haziran'da Trabzon'da toplanacak.

Taraftarın transfer edilmesini istediği Nwakaeme de 24 Haziran'da Trabzon'da olacak.

Nwakaeme'ye maç başına ücret verilecek.

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RESMEN AÇIKLANDI
Trabzonspor, sosyal medya hesabından video paylaşarak Nwakaeme'yi açıkladı.

Nijeryalı futbolcu videoda, ''Merhaba, Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve 'şampiyon hoca' Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planı benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük, büyük, büyük bir teşekkür de benim 'aile' olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarlarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2018-2022 yılları arasında Trabzonspor formasını terleten Nwakaeme, oynadığı 145 maçta 47 gol ararken 35 asist yaptı.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor ile Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Al Fayha'da ise iki sezon forma giyen Nwakaeme, 55 karşılaşmada 15 gol attı, 8 asist yaptı.

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