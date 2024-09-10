Trabzonspor federasyonun teklifini kabul etti

Kaynak: AA
Trabzonspor federasyonun teklifini kabul etti

Trabzonspor, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de mücadele etmeleri için yapılan teklifi kabul ettiklerini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor basketbol takımının geçen sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) şampiyonu olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükseldiği hatırlatıldı.

Trabzonspor'un TBL'de mücadele etmesi için davet aldığına değinilen açıklamada "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bu daveti kabul eden takımımız, yeni sezonda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecektir." denildi.

Açıklamada, basketbol takımının başantrenörlüğüne Faruk Beşok'un, genel menajerliği ise Cömert Küce'nin getirildiği kaydedildi.

Son Haberler
Sancaktepe'de kayıp çocuk parkta bulundu
Kayıp çocuk parkta bulundu
Türkiye'de iflaslar tsunami gibi geliyor. 7 ayda kapısına kilit vuran şirket sayısı belli oldu
Türkiye'de iflaslar tsunami gibi geliyor. 7 ayda kapısına kilit vuran şirket sayısı belli oldu
Yagi Tayfunu’nda can kaybı 65’e yükseldi
Yagi Tayfunu’nda can kaybı 65’e yükseldi
Michael Douglas'tan ilk gün itirafı. Catherine Zeta-Jones'u nasıl tavladığını anlattı
Michael Douglas'tan ilk gün itirafı. Catherine Zeta-Jones'u nasıl tavladığını anlattı
Siyasi yasak istenen İmamoğlu’ndan sürpriz hamle! Avukatı dilekçe verdi
Siyasi yasak istenen İmamoğlu’ndan sürpriz hamle! Avukatı dilekçe verdi